مصرع شخص وإصابة 3 سقطوا في بيارة للصرف الصحي بزفتى

شهدت قرية «فرسيس»، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، حادثاً مأساوياً مساء اليوم السبت، حيث لقي شخص مصرعه غرقاً، وأصيب 3 آخرون سقطوا في بيارة أهلية للصرف الصحي، أثناء قيامهم بتنظيفها، تم الدفع بـ3سيارات نقلت المصابين وجثة المتوفي إلى مستشفى زفتي العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز زفتى، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بورود استغاثة من أهالي قرية «فرسيس»، بدائرة المركز، بمصرع شخص يُدعى «عمر ع. خ.»، 36 سنة، وإصابة كل من «محمد م.»، و«طاهر م.»، و«هشام أ.»، وذلك أثناء قيامهم بتنظيف إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحادث، تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتى والمحلة، وكشفت التحريات الأمنية أنه عند وجود انسداد في إحدى بيارات الصرف الأهلية، قام عدد من الأهالي بمحاولة تسليكها، مما أدى الى مصرع أحدهم وإصابة 3 آخرين، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، التي تولت نقلهم إلى مستشفى زفتي العام.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المتوفي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.