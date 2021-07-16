مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بسمالوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 15 آخرين نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، صباح اليوم الجمعة، على طريق الجيش الصحراوي بمنطقة البستان بمركز سمالوط بالمنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق الجيش الصحراوي، بحري منطقة البستان بمركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق الجيش الصحراوي، نتيجة التخطى الخاطى من إحدى السيارتين.

وأسفر الحادث عن مصرع «أحمد ن م» 25 سنة عامل مقيم بسوهاج، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى سمالوط العام.

وأصيب في الحادث 15 آخرين وهم: محمد م ه 24 سنة، وعلاء م ا 26 سنة ومقيمان بمحافظة المنوفية، محمد ح ك 24 سنة، علوى ا ا 26 سنة، محمد ع ع 35 سنة، كريم ع ا 20 سنة، أحمد س م 22 سنة، محمد ن خ 43 سنة، حماده ا ع 25 سنة، مصطفى ب ع 19 سنة، مصطفى م ع 20 سنة، سيد م ع 27 سنة، حمدان ا ع 20 سنة، مصطفى ا د 24 سنة، أحمد ع ب 25 سنة وجميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، وتراوحت إصابتهم بين كدمات وسجحات وكسور، وتم تحويلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وحُرر محضر بالحادث، والتحفظ على السيارتين وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.