آخر أخبار الحالة الصحية لإيمان الحصري.. «حالتها مستقرة»

لا تزال آخر أخبار الحالة الصحية لإيمان الحصري، تتصدر محركات البحث بعدما قامت الصفحة الرسمية للإعلامية بنشر دعاء لها مساء أمس، ما جعل الجميع يريدون معرفة الحالة الصحية لإيمان الحصري، وكتبت الصفحة: «اللهم إنا نسألك بمواهب نعمك وبأبواب فضلك وكرامات جودك أن تهب شفاء عاجلًا غير آجلًا للزميلة إيمان الحصري، اللهم أتمم لها الشفاء العاجل، ووافها بخير ما عندك واصرف عنها شر ما يحيط بها، اللهم نعيذها بك وما لنا إلا أنت أن ترفع عنها كل بلاء وعناء بجاه الحبيب المصطفى وأهل بيته وسائر من تبعه وارتضى، آمين آمين آمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله».

آخر أخبار الحالة الصحية لإيمان الحصري

وكانت الإعلامية إيمان الحصري، خضعت لمجموعة من العمليات الجراحية خلال الفترة الماضية، بعد تعرضها لجراحة خاطئة، ومن المقرر أن تسافر خارج مصر للعلاج هناك بناء على رغبة العائلة، واتخذت العائلة إجراءً قانونيًا ضد الطبيب المعالج لها، والذي وضعها في أزمة صحية منذ البداية.

وسبق ونشرت الصفحة الرسمية لإيمان الحصري، في شهر مايو الماضي، تفاصيل حالتها الصحية، وكتبت الصفحة في ذلك الوقت: «تعلن أسرة الإعلامية إيمان الحصري وأطباؤها المعالجين عن بداية استقرار الحالة الصحية بفضل الله ودعواتكم، مقارنة بالفترة السابقة بعد إجراء العملية الأخيرة، منذ ساعات لمعالجة المضاعفات الخطيرة الناتجة عن العملية الأولى، ونسألكم جميعًا فضلًا استمرار الدعاء لها، خاصة في هذه الأيام المباركة حتى تستقر الحالة بشكل كامل، ‏‎‫اللهم لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».