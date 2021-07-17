إزالة 8 مخالفات بناء خلال متابعات ميدانية للأجهزة التنفيذية بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة مجهودات مركز أبو النمرس في التصدي لأعمال البناء المخالف، حيث تم التصدي لـ3 حالات، من بينها إزالة عدد 2 غرفة مقامه بدون ترخيص على أرض زراعية بمساحة 50 متراً مربعاً تقريباً، في منطقة «عرب مقار»، التابعة للوحدة المحلية بقرية «المنوات»، كما تم إزالة سور على أرض زراعية، مقام بدون ترخيص، على مساحة 150 متراً، بتقسيم «فؤاد سلطان»، في شبرامنت، إضافة إلى إزالة سور على أرض زراعية بدون ترخيص، على مساحة 10 أمتار، بشارع «خالد بن الوليد»، بجوار الصرف الصحي بتقسيم «وليم»، شبرامنت، وذلك بمتابعة من اللواء محمد عبد الحميد، رئيس مركز أبو النمرس.

وفي مدينة الحوامدية، تم إزالة أسوار مقامة بالمخالفة لشركة الشرق الأوسط، على طريق «مصر - أسيوط» السريع، وذلك بمتابعة من مجدي محب، رئيس مدينة الحوامدية.

وفي مركز البدرشين، تم ضبط حالة صب سقف بقرية «مزغونة»، بدون ترخيص، وتم مصادرة الخلاطة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالف، بالإضافة إلى إزالة سور بمدينة «البدر»، خلف مصنع قها، على مساحة 100 متر مربع، مقام بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك بمتابعة من محمود زين، رئيس مركز البدرشين.

وفي مركز منشاة القناطر، تم ضبط مخالفة تعد بالبناء على مساحة 359 متراً بوحدة «برقاش»، وتم إيقاف الأعمال والإزالة في المهد، بمتابعة محمد عبد الراضي، رئيس المركز.

وفي حي الطالبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مخالف بالشروع في إنشاء ملاعب كرة مخالف، بشارع «العروبة»، وذلك بمتابعة من أشرف تامر، رئيس حي الطالبية.