محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع البحر الأعظم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارعي النيل والبحر الأعظم بحي جنوب الجيزة.

وجه محافظ الجيزة خلال تفقده شارع البحر الأعظم، بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب الأنترلوك والتنسيق لأرصفة المشاة وأماكن انتظار السيارات، وشدد المحافظ على حي جنوب بالتنسيق مع الشركة المنفذة ورفع المخلفات أولًا بأول مع المتابعة الدورية للأعمال لسرعة الانتهاء منها.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة.