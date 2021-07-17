والد حلا شيحة: بنتي معمولها كمين ومخطوفة.. فيه جهة بتضغط عليها

علق الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، على الهجوم الأخير على ابنته بعد تصريحات لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حول فيلم «مش أنا» وأزمتها مع الفنان تامر حسني، موضحًا أنه مندهش للغاية من هذا الكم من «الضرب» المتواصل في ابنته، «دي بنت مصر، لا يجوز على الإطلاق أن نأخذ الأمور بالشكل ده، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بيها على البنت».

وأضاف «شيحة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يتحدث الآن كأب وفنان، فالتدوينة التي كتبتها كانت بعد عرض الفيلم بـ 21 يومًا، «توجد ضغوط على البنت، فيه جهة تضغط على بنتي، من يوم ما رجعت وقلعت النقاب ورجعت للفن جواها فنانة لا تستطيع أن تعيش بدونه، أنا أعرف بنتي كويس، بنتي معمولها كمين ومخطوفة».

وتابع: «بنتي عمرها ما غلطت في أي حد من زملائها وتحب الوسط، هذا الكم من الهجوم ومتأكد أن هناك أيادٍ أخرى تعبث بحياة ابنتي، بسبب المحبة لبلادها وزملائها والفن حتى يخطفوها مرة أخرى، فيه ناس بتقول نشيلها من النقابة، طب برافو عليكم، انتوا كدة بتحققوا لهم أهدافهم، نتريث عشان نشوف مين اللي ورا الموضوع بالظبط».