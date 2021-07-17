عاجل.. الشركة المنتجة لفيلم «مش أنا» تقاضي حلا شيحة

ردت الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني الجديد «مش أنا»، والمملوكة للنجم تامر حسني، على البيان الأخير الذي نشرته حلا شيحة وأكدت خلاله أنها لم تحصل على الجزء الأخير من عقدها بالفيلم، معلنةً أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وكتبت الصفحة الرسمية للفيلم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «توضيح من الشركة المنتجة لفيلم مش أنا، عن ما ذكرته الفنانة حلا شيحا بخصوص باقي مستحقاتها المادية، أستاذة حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه، وهي أقل دفعه مادية لكِ ومحفوظ ليكي داخل الشركة، وتحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامهم أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامهم، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ و تصوير الأفيش، ورفضنا التام لمقاضاتك قانونيًا لامتناعك عنهم، ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم، وشكرا».

وكانت حلا شيحة كتبت منذ ساعات عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ردا على شطبها من نقابة المهن التمثيلية وتقاضيها أجرا كبيرا من الفيلم، قائلة: «حابة أشكر كل الناس الجميلة على رسائلهم الجميلة المشجعة.. وكل الصحافة اللي نشرت فتوى دار الإفتاء النهاردة اللي موقفي هو نفس موقفها، اللي بيوضح أن التمثيل والفن عمومًا زي أي مهنة في الدنيا، حلاله حلال وحرامه حرام.. وأنا لا أحب أن أكون جزء من أي نوع من التطرف، سواء باسم الدين أو باسم الفن.. ولو نقابة المهن التمثيلية ترفض موقف دار الإفتاء الواضح فهنيئا لي بشطبها لعضويتي».

وأضافت: «حبي للفن محدش يقدر ينكره ولا يزايد عليه.. أنا ما تكلمتش غير عن نفسي وبقدر كل زمايلي.. الزميل الوحيد اللي ذكرته هو اللي الموضوع أصلا متعلق به.. وعتابي ليه لحسن ظني به.. والعتاب في الملأ عشان الكليب في الملأ».

وأكملت: «بالنسبة للكلام غير اللائق عن الأجر.. كل اللي في المجال شاهدين أني كنت اعتذر عن عدد كبير من الأعمال الفنية، وكنت بقبل أجور أقل مما يتناسب معي تعاونا مع صناع العمل.. وأصلا ما استلمتش الجزء الأخير من أجري في الفيلم لما اتأخر نزوله جدًا، وبدأت اتغير وأصلّح.. لأن بصراحة الكلام عن «أجر كبير» ضحكني».

وقالت: «أنا فنانة بطبعي ومن صغري وكل اللي يعرفوني عارفين حبي للفن.. ودايما هعبر عن نفسي بمواهبي الفنية لما أحب، لكن الجديد أني مش هاعمل كده على حساب اللي أنا مؤمنة به بجد جوايا زي ما قولت مؤخرا.. أنا لا أهاجم أحد ولا أحارب أحد ولا أنا أفضل من أحد ولا أنصح أحد قبل ما أنصح نفسي أولًا، وكلنا نخطئ مفيش حد معصوم من الخطأ.. وبتمنى الخير دايمًا لكل الناس بما فيهم كل زمايلي وصناع العمل».