مساعدة حلا شيحة السابقة: اتهمتني بسرقة أسورة فالصو.. وكانت مخبياها

في استمرار للأزمات التي تعيشها الفنانة حلا شيحة خلال الفترة الحالية، خرجت صباح إسلام المساعدة السابقة لها والحالية للفنانة إسعاد يونس، قائلة إن «حلا» اتهمتها بسرقة «أسورة فالصو» من إكسسوارات فيلم «مش أنا»، من بين الإكسسوارات الخاصة بها.

وقالت «صباح» لـ«الوطن»: «أنا شغالة معاها من سنتين، وكان معايا مساعدة تانية علشان أنا مع إسعاد يونس والأولوية بتبقى ليها، وحلا عارفة الكلام ده، وحلا بقت علاقتها أحسن مع المساعدة التانية وبدأوا يتلككوا على أى حاجة ليا».

وتابعت: «اتهمتني إني أخدت منها إسورة إكسسوار مش دهب، قولتلها احلفي يا حلا إنك مش مخبياهم وحطي عينك في عيني، مرضيتش تحلف خالص، وحتى مايا شيحة شقيقتها اتدخلت ودافعت عني وقتها، ومن ساعتها وأنا سبتها».

وكانت حلا شيحة تعرضت لأزمة خلال اليومين الماضيين بعد التدوينة التي هاجمت خلالها الفن وحرمته، ووجهت اتهامات لتامر حسني، ما دفعه للرد عليها ومهاجمتها من مجموعة من الفنانين في الوسط الفني، مثل إلهام شاهين وسلوى محمد علي ومحمد العدل وماندو العدل وغيرهم من الفنانين.

وعلى خلفية الأزمة، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه انزعج من حديث حلا شيحة بشأن الـ«فيديو كليب»، الذي ظهرت فيه مع الفنان تامر حسني، مشيرا إلى أن ما حدث درس كبير للجميع، خاصة عندما يتعلق الأمر ببعض من يحرمون الفن، ثم يعودون إلى الشاشات مرة أخرى.