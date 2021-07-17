قبل انتهاء المهلة.. خطوات تحويل مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي

تنتهي غدًا الأحد الموافق 18 يوليو، المهلة التي وضعتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تقديم طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية «المدن/ المراكز» التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في مجال الخدمات الحكومية، خطوات تحويل مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي.

خطوات تحويل مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي

وحتى تتمكن من تحويل مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي إلكترونيًا، فإنه يجب عليك اتباع الآتي:

الخطوة الأولى: هي الدخول على خدمات المواطنين في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، أو يمكنك الدخول مباشرة من هنـــا.

يجب عليك التسجيل في الموقع حتى تتمكن من الاستفادة ومن الخدمات، وبعد التسجيل قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

قم باختيار قسم طلبات، ثم تحديد طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

سيطلب منك اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات، قم باختياره، مثل تغير محل الإقامة.

قم بتحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخله، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

يتم بعدها اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

يجب التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

شروط تحويل شقتك السكنية

وحسب صندوق الإسكان، فإنه يشترط لقبول التحويل، الآتي:

- عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز.

- أن يكون سبق التخصيص له.

- تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.

- طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني، وليس أي وسيلة أخرى وفي المواعيد المقررة.

ماذا يحدث بعد تقديم طلب التحويل؟

في حالة قبول الطلب يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل وهي 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب، ويقدم العميل إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للاطلاع عليه.

أما في حالة عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا والوحدات الجاري تنفيذها بكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها، فإن ذلك يعد عدولًا عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغيًا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.