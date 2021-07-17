والد حلا شيحة: بنتي متحجبتش تاني لحد دلوقتي.. وعمرها ما هتبعد عن الفن

قال الفنان التشيكلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، إن ابنته لم تتحجب حتى الآن، بينما الصورة التي نُشرت لها بالحجاب مؤخرًا كانت في الإمارات العربية المتحدة في يوم الجمعة، والكثيرات هناك يرتدين ذلك، «لازم نتريث شوية، دي بنتنا، ولازم نحافظ على الفن، ودي واحدة من عناصر الفن، مينفعش الناس تشتم كدة».

وأضاف «شيحة»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لا يصح أن يتم مهاجمة ابنته بهذه الطريقة، «عمر ما بنتي قالت الفن حرام، هي قالت إنها تابت عن بعض المشاهد فقط، لا يمكن لابنتي أن تبتعد عن الفن، وادتني وعد بكدة».

وتابع: «بنتي لحد الآن متحجبتش، دي كانت لابسة طرحة في الإمارات، أبدا على الإطلاق، وحلا لا تكره الفن ولا الفنانين ولا تقول الفن حرام في حياتها كلها، لما تنزل الشارع مش محجبة حتى الآن».

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتب شيحة في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».