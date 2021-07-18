آخر أخبار ياسمين عبد العزيز.. العوضي «منهار» والنقابة لا تعلم شيئا

«ادعولها تقوم بالسلامة زي ما انتوا ديما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».. جملة قصيرة جاءت في نهاية منشور طويل، دوّنه الفنان أحمد العوضي في ساعة متأخرة من مساء أمس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، معلنا فيه خضوع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز لعملية جراحية - لم يكشف تفاصيلها - راجيا الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل، ما أثار قلق محبي الفنانة المهتمين بآخر أخبار ياسمين عبدالعزيز، خاصة أنّه سبقه منشور آخر للعوضي، جاء فيه: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين، هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

آخر أخبار ياسمين عبد العزيز

وعن آخر أخبار ياسمين عبدالعزيز، فحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لها، حيث أعاد العوضي طلبه بالدعاء لها حين تواصلت معه «الوطن» لسؤاله عن تفاصيل الأزمة الصحية لزوجته، وأضاف بانهيار: «لا أستطيع التحدث في الوقت الحالي».

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»: «إن شاء الله عملية بسيطة وسأتواصل مع العوضي»، مضيفا أنّه لا يعلم أي تفاصيل عن العملية الجراحية التي تخضع لها ياسمين عبدالعزيز.

جمهور ياسمين عبد العزيز يدعو لها

لقى منشور الفنان أحمد العوضي عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاعلا كبيرا بين متابعيه المتهمين بآخر أخبارها، حيث انهالت آلاف التعليقات من محبي الفنانة الشابة، وزملائها في الوسط الفني، أعربوا خلالها عن أمنياتهم بالشفاء العاجل لها، وبينهم الفنانة رانيا محمود ياسين، التي علقت قائلة: «إن شاء الله ربنا يشفيها ويعافيها»، بينما أضاف الفنان مصطفى درويش: «تقوم بألف سلامة، ربنا يخليكم لبعض، ألف سلامة عليها».

وعلق حساب باسم مصطفى سليم، أحد المهتمين بآخر أخبار ياسمين عبدالعزيز: «إن شاء الله هتقوم بالسلامة وتبقى كويسة، كلنا بندعيلها والله من قلوبنا، مفيش حد مش بيحب ياسمين، اطمن أنت وخير بإذن الله».

بينما علق حساب باسم سونيا الحبال: «قومي يا ياسمين عشان تقري جوزك كاتب إيه عنك، كل الستات بتتخانق مع اجوازها بسببك، قومي يا غالية عشان بنحبك أوي»، وعلق حساب باسم حسني شتا: «حبيبتي يا ياسمين، ربنا يقومك بالسلامة يا رب، ويطمن قلب أحمد العوضي عليكِ، أنت راجل بجد».