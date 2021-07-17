محامي «المهن التمثيلية»: المحاكم بيننا وبين «الحويني» بعد العيد

قال شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية لـ«الوطن» إنه كُلف رسميا من أشرف زكي، بتقديم بلاغ ضد حاتم الحويني، نجل الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني، بعد أن هاجمه بسبب قراراته ضد حلا شيحة، مؤكدا أنه سيقدم البلاغ بعد العيد، وستوجد الكثير من المفاجآت التي تكشفها النقابة بعد إجازة عيد الأضحى.

وكان حاتم الحويني كتب على الفيسبوك: «التوبة من الفجور والفسق (تساوي) فكر ظلامي.. أهل بيتك -كما يقول الناس- يتاجرون بأجسامهم ويعرضونها للبيع في خلاعة وفجور وفسق مقابل جنيهات تحت مسمّى الفن الهابط الساقط السافل. يا دكتور أشرف أنت تسمّى في وصف الشرع ديوث. أي: الذي لا يغار على أهله! فيترك زوجته تخرج شبه عارية! وبين أحضان الممثلين مع القبلات قابعة.‫ حل شيحا‬ وإن سقطت في مستنقع الفجور مرة أخرى إلا أنّنا نرى أن نفسها اللوامة في طريق الانتصار على نفسها الأمارة بالسوء -أعانها الله وثبّتها-، والسقوط ليس عيبًا، إنما العيب المكوث في هذا السقوط الذي فيه غضب الرّب سبحانه.يكفي أن ربنا قال: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم﴾. أعيذك بالله أن تكون ممّن قال الله فيهم: ﴿أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا﴾ وأيضًا: ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ۝ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا﴾. أنت أكملت الـ 60 سنة وقد قال ﷺ: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة» أي أعطاه فرص كثيرة للتوبة، فأنصحك أن تتدارك ما اقترفته يداك بالتوية، والله رحيم ودود يقبل ويغفر».

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تقدم ببلاغ ضد حاتم الحويني، نجل القيادي السلفي أبو إسحاق الحويني؛ بسبب هجوم الأخير عليه وتطاوله بالألفاظ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن النقابة جاهزة للمعركة، معلقًا: «بيني وبينه القضاء وأرجو ألا يبكي كما فعل غيره، ولنا في الفنانة إلهام شاهين مثال».