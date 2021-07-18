رئيس التحرير

محمود مسلم

ساندي تسخر من شائعات صعودها الهرم: أنا بطلع السرير بالعافية

ساندي: المشهد جرافيك ضمن إعلان ومش حقيقي

كتب:

محمود البدوي
01:27 ص | الأحد 18 يوليو 2021
الفنانة ساندي

الفنانة ساندي

كشفت الفنانة ساندي، حقيقة صعودها الهرم الأكبر ورقصها والغناء من فوقه، فذكرت أن ما أذيع هو إعلان لأحد البراندات، وبما أنها مصرية، كان لها رؤية بإظهار معالم مصر والأهرامات، «دي حقيقة كانت رؤية المخرج حسام حامد، أنا مكنتش بغني وبرقص، ده أنا كنت برصد إزاي الواحد يستمد البور بتاعه من خلال الأهرامات، لأنه معروف أن الأهرامات دي من أقوى رموز الطاقة».

وأضافت «ساندي»، في تصريحات تلفزيونية لها قبل قليل، أنها لم ترقص خلال الفيديو، كما أنها لم تصعد الهرم، بل تم تركيبه من خلال الفوتوشوب،  وكانت فكرة لطيفة، ساخرة: «لأ أكيد تركيب، أنا مطلعتش فوق الهرم، ده الواحد بيطلع على السرير ينام بالعافية»، موضحة أنها وجدت المواطنين يشنون هجومًا عليها، «لقيت الدنيا مقلوبة عليا، طبعا مكنش فيه قصد لأي أهانة لمعالم مصر، وطبعًا المختصين بإجراءات الآثار مقصروش أبدًا معانا وقدروا الموضوع».

وأوضحت الفنانة، أن الأهرامات تُعد أثار وطنها ولا تقصد بالطبع أي إهانة، وهذا ليس أول عمل تصوره به معالم مصر، «الناس اللي في الأثار كلموا الناس المنتجين، وقالوا إيه اللي بيحصل ده وإنهم مستائين جدًا، لكن بعد ما عرفوا الموقف، تفهموا الموقف جدا بمنتهى الرقي وأعلنت عندي وقلت للجمهور مينفعش يتعمل وده كان جرافيك، والحمد لله حصل خير».

اقرأ المزيد:

غضب من ظهور ساندي فوق قمة الهرم.. و«الآثار» تكشف عن حقيقة الفيديو

ساندي من قمة الهرم في إعلان جديد.. فيديو

ضحايا حنين حسام.. القاصرات «ساندي وملك وحبيبة» سقطن بشات «لايكي»

أول مواجهة بين «تيتو» و«ساندي» على الهواء: الشهرة مش في بالنا (فيديو)

بيومي فؤاد ضيف شرف بصوته في «ساندي كراش» مع هنا الزاهد