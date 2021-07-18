فصائل مسلحة تقصف ريفي إدلب وحلب وسقوط قتلى من القوات السورية

أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقره العاصمة البريطانية «لندن»، أمس السبت، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات السورية إثر قصف للفصائل المسلحة في ريفي إدلب وحلب، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال «المرصد السوري»، إن نشطاءه رصدوا عمليات استهداف متبادلة بين القوات السورية من جهة، وفصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» و«الفتح المبين» من جهة أخرى، على محاور ريفي حلب وإدلب.

«الجبهة الوطنية للتحرير» تدمر «دشمة» يتمركز بها قناص من القوات السورية غرب حلب

وأوضح «المرصد»، أن «الجبهة الوطنية للتحرير»، دمرت «دشمة» يتمركز بها قناص من القوات السورية في قرية ميزناز غرب حلب، بصاروخ حراري، ما أدى إلى مقتله، بينما استهدفت الفصائل تجمعًا للقوات الحكومية، في صوامع سراقب بصاروخ موجه، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف عناصر القوات السورية.

وفي سياق آخر، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إلى العثور على شابة سورية «25 عاما» من العمر مشنوقة في منزلها بمدينة جونية، شمال العاصمة اللبنانية «بيروت».

وأوضحت الوكالة اللبنانية، أن السورية «ت.م.ح» مواليد العام 1996، وجدت مساء أمس السبت، مشنوقة بواسطة حجاب داخل منزلها الكائن مقابل مبنى المجلس البلدي في جونية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضافت الوكالة، أن زوجها نقلها إلى «مستشفى سيدة لبنان الجامعي» وحضر على الفور عناصر من مكتب الحوادث في فصيلة جونية لقوى الأمن الداخلي، وباشروا التحقيقات لمعرفة الملابسات وتمت معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي.

وفي كردستان العراق، قالت شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، أمس السبت، إن التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، أرسل قافلة مساعدات جديدة إلى الإقليم في إطار برنامج تسليح قوات «البشمركة» الكردية.

كردستان العراق: وصول قافلة دعم جديدة من «التحالف الدولي» إضافة إلى مساعدات لوجستية

وأضافت الشبكة الإعلامية، أن نائب رئيس أركان قوات «بشمركة إقليم كردستان»، قارمان كمال، أعلن عن وصول قافلة دعم جديدة من «التحالف الدولي» إضافة إلى مساعدات لوجستية.

ونقلت «رووداو» عن مركز إعلام وزارة البشمركة أن قسما آخر من مساعدات التحالف الدولي، مؤلفة من مواد ولوازم لوجستية عسكرية، وصلت بتاريخ 15 يوليو الجاري بإشراف وزارة البشمركة وقيادة العمليات المشتركة.

وكان «التحالف الدولي»، أكد،الأربعاء الماضي، ضرورة التعاون مع القوات العراقية والبشمركة لمنع عودة ظهور «داعش» الإرهابي، وقال على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «تعاوننا المستمر مع شركائنا من القوات العراقية والبشمركة في مهمة هزيمة داعش أمر ضروري لمنع عودة ظهور التنظيم».

وأضاف «التحالف»، أن «البرنامج الأمريكي لتمويل التدريب والتجهيز لمواجهة (داعش)، الذي تشرف عليه عملية العزم الصلب أمر ضروري لنجاح مهمتنا والحفاظ على شراكاتنا وتعاوننا».