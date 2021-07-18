«الصحة»: كورونا هيفضل معانا زي الإنفلونزا.. ولقاحات سريعة لراغبي السفر

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أنه سيتم تخصيص مراكز تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، لمن يريدون السفر سريعا، وسيسجلون على نفس موقع تسجيل الحصول على اللقاح، وسيكون المسافرون من الفئات ذات الأولية في الحصول على اللقاح، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

وشددت «عاصم»، على ضرورة أن يكون هناك إثبات للسفر من خلال تقديم تذكرة السفر والتأشيرة، معلنة أن اللقاح الأمريكي «جونسون آند جونسون» سيحصل على تصريح الطوارىء داخل مصر قريبا، فبعد عيد الأضحى ستكون هناك مواعيد محددة عن توافر لقاحات «جونسون آند جونسون، وفايزر، واللقاح الروسي سبوتنيك» في مصر.

وأردفت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أن الوزارة تولى اهتمامًا بالمصريين الذين يريدون الحصول على لقاح كورونا، على وجه السرعة، نظراً لسفرهم لخارج البلاد، فالوزارة تستعد لإصدار شهادات لقاح كورونا للمسافرين للخارج، مؤكدة أن الوقفة وأول يوم العيد سيكونان إجازة ويتم ترحيل المواطنين الذين حدد لهم الحصول على التطعيم إلى اليومين التاليين لبعد أول أيام العيد.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، أن الوزارة تعمل على التوسع في مراكز الحصول على اللقاح، من أجل تلقيح أكبر عدد ممكن المواطنين في زمن قياسى، حرصاً على صحة المصريين، مؤكدة أن فيروس كورونا يشهد الكثير من التحورات حول العالم، والتحورات التي رصدت في مصر لم تؤثر على فاعلية اللقاح، خاصة أنها غير شرسة، كما أن فكرة الوصول إلى صفر إصابة أمر غير وارد، سواء في مصر أو العالم، «كورونا هتفضل معانا زي الأنفلونزا»