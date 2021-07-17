إصابة وزير الصحة البريطاني بفيروس كورونا بعد 20 يوما من توليه المنصب

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، مساء اليوم، إصابة وزير الصحة البريطانى بفيروس كورونا المستجد، بعد 20 يوما من توليه حقيبة وزارة الصحة البريطانية، فيما سجلت المملكة المتحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 54 ألفا و674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لـ41 حالة وفاة جديدة.

وأعلن ساجد جاويد، وزير الصحة البريطاني، إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «إنه يعاني من أعراض خفيفة».

وأوضح وزير الصحة البريطانى، أنه أجرى اختبار التدفق الجانبي السريع، وينتظر تأكيدًا من اختبار الـ «بي سي آر»، الذي يحتاج إلى معالجة في المختبر وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأضاف «جاويد»، مساء اليوم السبت، «أنا ممتن لأنني تلقيت جرعتين من اللقاح، وحتى الآن أعراضي خفيفة للغاية».

وتولى جاويد مسؤولية وزارة الصحة البريطانية في 26 يونيو الماضي، خلفا لمات هانكوك، الذي استقال بعد انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وأصيب «هانكوك» بكورونا أوائل العام الماضي، وأمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عدة أيام في العناية المركزة، عقب إصابته بالفيروس في أبريل 2020.

وارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، نتيجة لتفشي سلالة دلتا شديدة العدوى، التى ظهرت لأول مرة في الهند، على الرغم من ارتفاع نسبة التطعيم داخل البلاد.

بريطانيا تسجل 54 ألفًا و674 إصابة.. و41 وفاة جديدة

وسجلت المملكة المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية 54 ألفًا و674 إصابة، و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الأرقام الرسمية، حسبما نقلت قناة «سكاي نيوز» الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم السبت، إلى أن 67 ألفًا و956 شخصًا تلقوا خلال الفترة ذاتها في البلاد الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، بينما أكمل 188 ألفًا و976 تلقيحهم.

وبلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين في جميع أنحاء المملكة المتحدة 35 مليونًا و732 ألفًا و297 شخصًا حتى الآن.