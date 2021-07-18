بينهم 156 في ألمانيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183 بينهم 156 في ألمانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحصيلة الوفيات هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ فيضان «بحر الشمال» في 1962، الذي أسفر عن مقتل نحو 340 شخصا.

من جانبها، نشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، فيديو، صوره رجل يدعى «أليكس فولكوف» أظهر التأثير المدمر لمياه الفيضانات بالقرب من «كروزبرج» في ولاية «راينلاند-بالاتينات» الواقعة غربي ألمانيا.

وأظهر الفيديو، «نهر آر» الذي جرفت مياهه أثناء الفيضان منزلا كاملا، محطمة الأشجار من حوله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت رئيسة وزراء ولاية راينلاند بالاتينات، إحدى الولايات الألمانية المتضررة، مالو دريير، قالت أمس الأول الجمعة، إن المعاناة لا تتوقف، مضيفة إن رجال الإنقاذ في كل مكان يعثرون على جثث الضحايا، وفقا لما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الامريكية.