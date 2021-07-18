مصرع نحو 15 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة شرقي الهند

شهدت عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية عدة حوادث وكوارث طبيعية، منها مصرع نحو 15 شخصا بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة غير مشروعة، في شرقي الهند، كما شهدت أريزونا، هطول أمطار موسمية، تسببت في فيضانات في أجزاء من الولاية الأمريكية، بينما لحق دمار ببعض منازل قرية أفتا بولاية صور جنوب شرقي عاصمة سلطن عمان «مسقط»

ولقى نحو 15 شخصا مصرعهم بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة غير مشروعة، في منطقة تشامباران الغربية بولاية «بيهار» الواقعة في شرقي الهند خلال اليومين الماضيين

وكانت «بيهار» ولاية مؤيدة لمنع الخمور على مدى السنوات العديدة الماضية، وبالتالي، حظر تماما بيع المشروبات الكحولية واستهلاكها وحيازتها والاتجار بها ضمن حدود الولاية، ويلاحق جنائيا كل من يثبت أنه يمارس أي من هذه الأنشطة.

وتم احتجاز عدة أشخاص لاستجوابهم وأوقف اثنان من حراس أمن القرية عن العمل.

وفي 30 مايو الماضي، لقى 25 شخصا مصرعهم بعد تناولهم مشروبات كحولية سامة في شمالي الهند، ، فيا ألقت الشرطة القبض على 10 رجال لبيعهم الكحول المغشوشة في ولاية اوتار براديش، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

علاج أكثر من 30 شخصا بعد انسكاب مادة كيميائية غير معروفة في حمام سباحة بـ تكساس الأمريكية

وفي الولايات المتحدة، قال مكتب مارشال الإطفاء بمقاطعة هاريس في ولاية تكساس الأمريكية، أمس السبت، إنه تم علاج أكثر من 30 شخصا بعد انسكاب مادة كيميائية غير معروفة في منطقة حمام سباحة في حديقة مائية في الولاية.

وأشارت السلطات الأمريكية، إلى أن الحادث وقع في «سيكس فلاجز هوريكان هاربور سبلاشتاون»، وهي حديقة مائية تقع شمال هيوستن. وأوضح مكتب المارشال، أن أكثر من 30 شخصا يخضعون لعمليات إزالة ملوثات، مضيفا أن الأشخاص الذين تأثروا ذكروا أنهم عانوا من تهيج جلدي أو تنفسي طفيف.

ووصل مسؤولو إدارة المواد الخطرة إلى مكان الحادث لمراقبة الهواء، فيما أشار المسؤولون، إلى أنهم غير متأكدين مما إذا كان الانسكاب ناتجا عن تسرب كيماوي.

وفي أريزونا، الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة، تشهد الولاية والتي يقع فيها الجزء الأكبر من منتزه جراند كانيون الوطني، هطول أمطار موسمية هذا الأسبوع، تسببت في فيضانات في أجزاء من الولاية، بما في ذلك مدينة فلاجستاف القريبة من البوابة الجنوبية للمنتزه.

مصرع سائحة جراء سيول جارفة في متنزه «جراند كانيون» الأمريكي

ولقيت سائحة مصرعها جراء سيول جارفة في المتنزه، بينما تم إنقاذ آخرين من المياه الخطرة، وقالت إدارة المتنزهات الوطنية، في بيان، امس الاول الجمعة، أن السلطات تلقت بلاغا مساء الأربعاء الماضي يفيد بفقد شخصين وإصابة عدة أشخاص بعد أن ضربت السيول موقع تخييم على نهر كولورادو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت إدارة المتنزهات، أنه بعد وصول فرق إنقاذ إلى مكان الحادث وسط طقس موسمي نشط، قاموا بإرسال 5 أشخاص إلى المستشفيات القريبة خلال يومين على متن طائرات مروحية، مشيرة إلى أن أحد المفقودين عثر عليه حيا ودون أن يصاب بأذى، لكن الثانية، تدعى «ريبيكا كوبلاند»، تبلغ من العمر 29 عاما، توفيت وتم العثور عليهما من قبل الناس في رحلة نهرية تجارية.

وحذرت إدارة المنتزهات الوطنية الأمريكية، من أن السيول الجارفة شائعة في الصحراء الجنوبية الغربية، بما في ذلك شمال أريزونا.

وفي سلطنة عمان، وثق مقطع فيديو متداول حجم الدمار الذي لحق ببعض منازل قرية أفتا بولاية صور الواقعة على بعد 150 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة «مسقط»، بعد أن داهمتها سيول جارفة.

وشهدت عدة محافظات وقرى بالسلطنة في الساعات الماضية أمطارا غزيرة تسببت في جريان السيول التي اقتحمت الأحياء السكنية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأظهر الفيديو، المنازل في حالة غير صالحة للسكن بعد أن أصبحت في معظمها تحت ركام الصخور والأتربة التي جرفتها السيول.

وفي البرازيل، أشار الجراح أنطونيو ماسيدو، الطبيب المعالج لرئيس البلاد، جايير بولسونارو«66 عاما»، إلى تحسن حالة الأخير بعد دخوله المستشفى منذ الأربعاء الماضي في «ساو باولو» على إثر انسداد معوي، موضحا أنه يستطيع المغادرة، اليوم الأحد، فيما قال بولسونارو في رسالة عبر الفيديو: «أنا بخير والحمد لله»، مؤكدا تطلعه للعودة إلى العمل.