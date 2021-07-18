اختلفوا على دفن ربة منزل.. قتيلان و5 مصابين في مشاجرة بسوهاج

شهدت قرية المجابرة بدائرة مركز جرجا في سوهاج، فجر اليوم، مشاجرة دامية بين أبناء عمومة، خلفت جثتين و5 مصابين، واندلعت إثر وفاة سيدة داخل منزلها، وعندما حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، اعترض أفراد من عائلة زوجها، واعتبروا انهم أحق بذلك، فدارت بين الطرفين معركة بالعصي والشوم، وتطورت إلى إطلاق أعيرة الخرطوش.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وتمكنت من السيطرة على الطرفين وألقت القبض على المشاركين فيها، وضبط الأسلحة المستخدمة، وتم وضع تمركز أمني لمراقبة الحالة في القرية.

وفاة شخصين بعد إصابتهما بـ«رش خرطوش»

تلقت غرفة عمليات النجدة بسوهاج، بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية المجابرة دائرة مركز جرجا، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة على الطرفين، وتبين من المعاينة والفحص مصرع كل من «عبدالحميد. م»، 6 سنوات، «محمود. ح»، 30 سنة، إثر إصابتهما برش خرطوش، وتم تسليم الجثتين إلى مستشفى جرجا العام.

كما أصيب كل من «محمد. م»، 28 سنة، بطلق خرطوش بالعضد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«عبدالمحسن. ا»، 65 سنة، بجرح رضى بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و«فاطمة. م. س»، 55 سنة، بكسر في الساعد الأيمن، «سعاد. ا. ع»، 60 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالوجه، «فتحية. ع. ح»، 60 سنة، بكسر في الساعد الأيمن.

خلافات على ملكية منزل

وقال أحد شهود العيان بالقرية، إن سبب المشاجرة هو وفاة ربة منزل بشكل طبيعي في منزلها، وأن هناك خلافات منذ فترة بين عائلة زوج المتوفاة وعائلتها، بسبب خلاف على ملكية المنزل الذي تقيم فيه، وعندما توفيت السيدة حضر أقاربها لتغسيلها ودفنها، إلا أن عائلة زوجها رفضت الأمر، فنشبت مشاجرة بينهم بالشوم والعصي، وتطورت عقب ذلك إلى إطلاق أعيرة الخرطوش، مما نتج عنه الجثتين والمصابين، موضحا أن جثة السيدة تم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وأن الطرفين أبناء عمومة ينتميان لعائلة واحدة.