بدء امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

بدأ امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ورقياً بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم، والذي يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل إلزام الطلاب والملاحظين بارتداء الكمامة الطبية، وقياس درجة حرارتهم قبل السماح لهم بدخول اللجان.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالكتاب المدرسي وكتابة أي ملاحظات عليه، إضافة إلى استخدام التابلت في تسجيل الحضور والاطلاع على الكتب العلمية التي تم توفيرها عليه بصيغة «pdf».

«شوقي»: عقوبات رادعة على كل حالات الغش التي رُصدت

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام تعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، حيث تسير بصورة منتظمة حتى الآن دون أي معوقات، موضحاً أن جميع حالات الغش التي رُصدت وقعت عليها عقوبات رادعة وصلت إلى الحرمان لمدة عام وعامين من الامتحانات، وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وفرت مراجعات ونماذج استرشادية مكثفة على المنصات التعليمية مثل «حصص مصر» و«البث المباشر» وقناة «مدرستنا 2 التعليمية»، مؤكداً أن هذه المنصات تدرب الطلاب على شكل الورقة الامتحانية النهائية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة وُضعت من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع كبرى المؤسسات العالمية، موضحة أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة من مجموعة من الخبراء لوضع إجابات الامتحانات.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إعلان النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات، موضحة أن النتيجة تعلن مجمعة ولا صحة لتصحيح عينات عشوائية من الامتحانات، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.