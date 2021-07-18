عاجل.. وصول أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية إلى اللجان
«شوقي»: الامتحانات تسري بصورة منتظمة حتى الآن
كتب:
كريم روماني
08:18 ص | الأحد 18 يوليو 2021
خروج الطلاب من الامتحانات- صورة أرشيفية
أعلنت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على مستوى الجمهورية استقبلت قبل قليل، كراسة أسئلة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، الذي يعقد اليوم لطلاب الشعبة الأدبية، ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وأوراق البابل شيت، ويبداً الامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، مؤكّدة أنَّ عملية نقل كراسات الأسئلة تمت بطرق مؤمنة جيداً.
ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية اليوم، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين، وفي لجان تمّ تعقيمها جيدًا ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنَّ امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتطمة حتى الآن، مؤكّداً أنَّه تمّ رصد 35 حالة غش في امتحان مادة الكيمياء الذي عقد أمس لطلاب الشعبة العلمية، موضحاً أنَّه تمّ توقيع عقوبات رادعة عليهم.
وأكّد «شوقي»، في تصريحات له، أنَّ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية العامة، مؤكّداً أنَّ غرفة العمليات المركزية حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات، في جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني.
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