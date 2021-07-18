اليوم.. 256 ألفا و366 طالبا بالشعبة الأدبية يؤدون امتحان الفلسفة

يؤدي طلاب الشعبة الأدبية، البالغ عددهم 256 ألفا و366 طالبا، صباح اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الفلسفة والمنطق، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان وتطهير دورات المياه، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، علاوة على تخصيص طبيب زائر لكل لجنة امتحانية، للاطمئنان على صحة الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن تعليق امتحانات الثانوية العامة 2021، لمدة 4 أيام بدءا من غد الاثنين وحتى الخميس المقبل، وذلك بسبب عطلة عيد الأضحى 2021، مشيرة إلى أنه لن يعقد امتحانات في عيد الأضحى المبارك، موضحة أن جميع اللجان الامتحانية يتم تعقيمها بشكل دوري للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد في جو هادئ ومناسب لجميع الطلاب، وأن جميع اللجان على مستوى الجمهورية تعقم وتطهر، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، للاطمئنان على صحتهم، مشددا على أنه لن يسمح لأي طالب مصاب بالفيروس بدخول اللجان الامتحانية.

وقال «شوقي» في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن جميع محاضر الغش التي رصدت خلال أول أسبوع من عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، حولت إلى النيابة العامة، مؤكدا أن الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، بعدما تدرب الطلاب على شكل امتحانات الثانوية العامة، من خلال الامتحانات التجريبية، التي عقدت في أبريل ومايو ويونيو الماضيين، مشيرا إلى أنَّ جميع أوراق إجابات الامتحانات ستصحح إلكترونيًا، دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.