وقف ذبح الخنازير داخل المجازر فترة العيد

قال الدكتور صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة، إن ذبح الخنازير متوقف منذ أيام وسيتسمر الإيقاف خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك داخل المجازر، وتحديدا مجزر البساتين؛ لعدم اختلاطها بالغش مع اللحم الضأن، خاصة في ظل الإقبال على ذبح الأضاحي.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تلك الفترة يتم التركيز على لحوم الأضاحي، وتم اتخاذ كل الإجراءات الصحية لاستقبال الأضاحي داخل مجازر القاهرة مجانا، مشيرًا إلى الكشف على الذبائح والتعرف على اللحوم غير الصالحة، وتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى أقرب مجزر حكومي لذبح الأضاحي الخاصة بهم وعدم الذبح بالشوارع حفاظا على البيئة ومن أجل سلامة المواطنين.

وأشار «زينهم» إلى أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قام بجولة داخل أقسام مجزر البساتين، ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات، مشددًا على حسن معاملة المواطنين وتلك الإجراءات متبعة من قبل إدارة المجزر.

5 مجازر بالقاهرة

وأوضح أن هناك 5 مجازر بالقاهرة، وهي: البساتين وحلوان وطرة والممتاز والسلام، استعدت لاستقبال رؤوس الماشية المستهدف ذبحها أيام العيد، وتبلغ 50 ألف رأس منها 35 ألف بمجزر البساتين لمنع الذبح خارج المجازر، لافتا إلى أن أكبر طاقة استيعابية توجد داخل مجزر البساتين تسمح بذبح 5 آلاف رأس يوميًا، حيث يتكون من 6 خطوط، بالإضافة إلى 4 صالات لاستيعاب الأضاحي.

وأشار إلى وجود أختام بالمجزر تحوي أرقاما سرية غير قابلة للتزوير ولا يتم وضع الاختام إلا على لحوم مذبوحة داخل المجزر وصالحة للاستهلاك الآدمي.

وحدة معالجة بمجزر البساتين

وأشار زينهم إلى أن مشروع وحدة المعالجة داخل مجزر البساتين تتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه تجنبا لانسداد خطوط الصرف ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين 85% إلى 95% ويمكن إعادة استخدامها لترشيد الاستهلاك في زراعة المسطحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية.