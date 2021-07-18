ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي في 4 مراكز بقنا

شنت مديرية الطب البيطري بقنا بالتعاون مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية، حملات تفتيشية مكبرة على المحال والمطاعم والثلاجات في 4 مراكز هي أبوتشت وفرشوط ودشنا وقنا.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن ضبط 94 كجم مصنعات لحوم مجمدة ولانشون منتهي الصلاحية، و73 كجم دواجن مجمدة ومصنعات دواجن منتهية الصلاحية، ودواجن مذبوحة خارج المجازر المُرخص لها قانونًا، إضافة إلى ضبط 30 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مؤكدًا التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

وأضاف «يوسف»، أن الحملات الرقابية مستمرة، وتستهدف مراقبة الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيًا أو ماديًا.

وكانت المحافظة بالتعاون مع الطب البيطري، ومديرية التموين في محافظة قنا، والأجهزة التنفيذية، تمكنت من تحرير 23 محضرًا ضد الجزارين ومحال بيع اللحوم في مدن ومراكز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه كل مخالف، وجرى عرضهم على النيابة العامة، التي قررت تغريمهم بمبالغ مالية.