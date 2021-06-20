الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس
كتب:
سمر عبد الرحمن
06:02 م | الأحد 20 يونيو 2021
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس
يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس، عقب قيام محافظ الإقليم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، اليوم الأحد، في حضور عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، كما حرص على تهنئة الطلاب الأوائل تليفونيًا قبل تنظيم حفلات تكريم لهم.
وتقدم«الوطن»، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس.. الرابط
ويمكن لطلاب محافظة قنا، الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس، من هنـــــــــــــا، دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس للوقاية من انتشار فيروس كورونا تجنبا للزحام، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية2021 بقنا، عن طريق الإدارات التعليمية أو موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.
نتيجة أوائل الصف الثالث الإعدادي بمحافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس
وأعلنت محافظة قنا، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية ضمن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس، وحصل الطلاب أسيل صلاح عبدالستار، من فرشوط، ريا لطفي محمود، قنا، مريم يوسف عبدالحكيم، قفط، محمد عادل حسين، قنا، مي حمادة عبدالوهاب، الوقف، أحمد محمد عيسى، أبوتشت، شروق نصر أحمد، نجع حمادي، محمد عبدالجابر إسماعيل، ندا أحمد بكري، قنا، يوحنا كرم ناير، فرشوط.
المحافظ يعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس
وكان محافظ قنا اعتمد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2021 بالاسم ورقم الجلوس، اليوم، بنسبة نجاح 83.57 %، وهنأ أوائل الطلاب متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق.
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