أسعار حفل الفنان علي الحجار بدار الأوبرا المصرية بعد عيد الأضحى

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تنظيم حفل للفنان علي الحجار، لتقديم باقة متنوعة من أغنياته بصحبة وفرقته، وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يكون حفل الفنان علي الحجار يوم الخميس الموافق 29 يوليو الحالي على مسرح النافورة الخارجي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأوضحت الأوبرا، أنّ الجمهور يستطيع شراء تذاكر حفل الحجار من خلال الموقع المخصص لذلك من هنـــا، لافتة إلى أنّ أسعار الحفل تبدأ من 110 جنيهات.

إجراءات احترازية خلال الحفل

وفي سياق متصل، أكدت دار الأوبرا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كعدم السماح بالدخول دون كمامات، ودخول البوابة المخصصة للتعقيم، وقياس الحرارة بواسطة المختص، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بوجود مسافات آمنة بين الجمهور، كما أنّه غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، وأخيرا يمنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات حفاظا على السلامة العامة.

حفلات أخرى على مسرح الأوبرا في يوليو

وجاءت أجندة الأوبرا لشهر يوليو حافلة بالعديد من الحفلات، أبرزها حفل الفنان هاني شاكر والتي أُلغيت بعد تعرضه لوعكة صحية، بينما جاءت تفاصيل باقي الحفلات كالتالي:

حفل فرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني

يلتقي جمهور الأوبرا يومي 30 يوليو الحالي على مسرح النافورة بفرقة أوركسترا القاهرة السيمفوني في تمام الساعة الثامنة مساءً، على أن تبدأ الأسعار من 60 جنيها.

حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث

وداخل قاعة معهد الموسيقى العربية يقام حفل فرقة الموسيقي العربية للتراث يوم 29 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساءً بأسعار تبدأ من 60 جنيها.

حفل جالا- فرقة أوبرا القاهرة

وأخيرا على المسرح الصغير يقدم حفل جالا- فرقة أوبرا القاهرة أيام 25 و26، 29 و30 يوليو، على مسرح الجمهورية بأسعار تبدأ من 45 جنيها في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتنطلق الليلة في الثامنة مساء، حفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي على المسرح المكشوف، وذلك بأسعار تبدأ من 110 جنيهات.