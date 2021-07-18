تسجيل لقاح كورونا.. كيف يمكن الحصول على لقاح فايزر في مصر؟

دشنت وزارة الصحة والسكان موقع تسجيل لقاح كورونا، وأعلنت استعدادها لاستقبال لقاح فايزر في مصر، الذي سيتم استخدامه لأغراض السفر لتسهيل المهمة على المواطنين المسافرين للخارج، خاصة أن هناك دولا خصصت الحصول على لقاحات معينة كشرط لدخولها، وطالبت المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية، وحذرت أي جهة من الترويج لنفسها بقدرتها على تطعيم المواطنين، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي مؤسسة تفعل ذلك.

خطوات تسجيل لقاح كورونا عبر موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطوات تسجيل لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة وجاءت الخطوات على النحو التالي:

- إدخال الاسم الرباعي على رابط الموقع ويمكن الدخول من هنا .

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن.

- استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- يصل الرقم في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول.

لقاح جونسون آند جونسون يصل قريبا مصر

وأضافت الوزارة أنها تستعد لاستقبال لقاح جونسون آند جونسون خلال الأيام القليلة القادمة في مصر، ومن المقرر أن يتم استخدامه لأغراض السفر أيضا، موضحة أن لقاح جونسون أند جونسون سيكون عبارة عن جرعة واحدة، وأكدت الوزارة سعيها لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، تحسبا لأي موجة متوقع حدوثها، وأعلنت وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية لـ429 مركزا.