تواصل وزارة الصحة والسكان مناشدتها للمواطنين ضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية الرابط.

وقالت الوزارة إن جميع اللقاحات آمنة وفعالة، ولا داعي للخوف أو التوتر، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية أكدت الوزارة أن الأعراض الجانبية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو حكَّة موضع التطعيم أو احمرار موضع التطعيم أيضا أو صداع بسيط وهو يزول من تلقاء نفسه ولا يحتاج إلى الذهاب للطبيب، وحذرت وزارة الصحة والسكان أي جهة تروِّج لنفسها لتطعيم المواطنين، وقالت الوزارة إنها الجهة الوحيدة المنوطة بتطعيم المواطنين.

موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إنها تسعى لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري تحسبا لأي موجة مرتقبة، كما تعمل الوزارة على التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا، مضيفة أن عدد مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى محافظات الجمهورية وصل إلى 429 مركزا، كما أنها تسعى لإنشاء مركز لتلقي لقاء كورونا مثل أرض المعارض على مستوى محافظات الجمهورية لاستقبال أكبر عدد من المواطنين بشكل يومي.

الفئات المحددة لها أخذ لقاح كورونا في المنازل

وأتاحت وزارة الصحة والسكان خدمة تلقي لقاح كورونا في المنازل، وقالت في منشور توعوي لها إنه لكي تطلب خدمة التلقيح بالمنازل لا بد من التواصل عبر الخط الساخن «15335»، وذلك بعد التسجيل أولا على الموقع الإلكتروني، لتلقي اللقاح، والحصول على الرسالة النصية بموعد التطعيم، لافتا إلى أن خدمة التطعيم بالمنازل محددة لبعض الفئات والتي جاءت على النحو التالي:

- المصابون بشلل نصفي أو رباعي أو أطفال، أو الشلل الرعاش.

- مرضى «اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، والأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، الوهن العضلي، التصلب المتعدد MS»، والذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية، أو بتر في الأطراف السفلية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية ممثلة في ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين، وحال أخذ اللقاح يجب الحرص على استمرار اتباع الإجراءات الاحترازية، حيث لا تصل مناعة اللقاح إلى 100%، لكنها تعمل على تخفيف حدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة.