إتاحة مناهج اللغة العربية والدين والقيم على «اتكلم عربي» أغسطس 2021

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون المثمر والفعال مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وتفعيل المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع دار نهضة مصر، التي تستهدف كيفية تعليم أبنائنا في الخارج اللغة العربية، في إطار المبادرة الرئاسية.

تأتي المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركة دار نهضة مصر للنشر، لاستكمال منظومة تأكيد الهوية المصرية مدعومة بالمناهج المصرية المعتمدة والمواكبة لرؤية مصر 2030، وإتاحتها على تطبيق «اتكلم عربي» الذي أطلقته وزارة الهجرة بالتعاون مع دار نهضة مصر، بهدف تعليم اللغة العربية لأجيالنا الناشئة بالخارج.

شوقي: مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية والقيم واحترام الآخر ستتاح على «اتكلم عربي»

وأكد شوقي، أنّ مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية والمسيحية ومنهج القيم واحترام الآخر في صورتها الإلكترونية، ستكون متاحة على التطبيق بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية المصرية وترسيخ الانتماء لدى الأطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أنّ عدد من المناهج التعليمية المهمة ستكون متاحة على تطبيق «اتكلم عربي» بحلول أغسطس المقبل، ويمكن للمستخدمين الاطلاع عليها واستخدامها وتحميلها من خلال التطبيق، مشيرة إلى أنّ هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات الأسر المصرية بالخارج لتوفير نسخ إلكترونية للمناهج التعليمية المصرية على تطبيق «اتكلم عربي»، وستمكن هذه الخطوة جميع الأسر المصرية بالخارج من الاطلاع والحصول على المناهج واستخدامها في عملية تعلم أبنائهم للغة العربية والثقافة والقيم المصرية.

الهجرة: «اتكلم عربي» يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية

وأضافت وزيرة الهجرة، أنّنا بدأنا المرحلة الثانية من تدشين وإطلاق تطبيق «اتكلم عربي» للمستخدمين، بإتاحة المناهج التعليمية المصرية على التطبيق، بما يجعله أكثر قدرة على مساعدة وتلبية احتياجات أولياء الأمور والأسر المصرية بالخارج، ويحقق أهداف المبادرة الرئاسية في الحفاظ على الهوية المصرية.

من جانبها، قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة شركة دار نهضة مصر للنشر: «نفخر بتعاوننا المشترك مع وزارتي الهجرة والتربية والتعليم، خاصة فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية (اتكلم عربي)، وما تستهدف الوصول إليه مع الأجيال المصرية الناشئة بالخارج»، مضيفة أنّ هذه المرحلة الحالية تجريبية للتطبيق، ونعمل خلالها على إجراء تعديلات أو إضافات وفق احتياجات ومتطلبات أولياء الأمور المصريين بالخارج، وكان منها إضافة المناهج التعليمية على التطبيق، والتي ستصبح متاحة للمستخدمين مع شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والفعال بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ودار نهضة مصر للنشر، بشأن تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء استراتيجية الدولة «رؤية مصر 2030»، وضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي تستهدف التأكيد على ترسيخ الانتماء والحفاظ على الهوية المصرية لدى أجيالنا الناشئة بالخارج، في مواجهة الثقافات الأخرى في سبيل بناء الإنسان المصري الذي تقوم عليه التنمية.