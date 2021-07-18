محافظ القليوبية يستقبل وفدا من الكنيسة لتقديم التهنئة بعيد الأضحي

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، صباح اليوم الأحد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الكنيسة الأرثوذكسية بالقليوبية وذلك بحضور الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، والأنبا صليب أسقف كفر شكر وميت غمر، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وأكد الوفد القبطي حرصه على الزيارة لتأكيد روح المواطنة، والعمل تحت شعار العمل والانتماء من أجل رفعة الوطن، داعين الله أن يحفظ مصر ويحميها من كيد الحاقدين والكارهين.

وأشار المحافظ إلى اعتزازه وتقديره بالروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعيًا الجميع من أبناء المحافظة بالعمل والإنتاج بروح الفريق الواحد نحو تحقيق مسيرة التنمية التى يتمناها الوطن وتعزيز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بهذه التهنئة التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتاً إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة المصرية يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، ومعبراً عن مشاعر التقدير لهذه الزيارة داعياً الله عز وجل أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

في سياق آخر، أعلنت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم.

وأضافت «العسيلي»، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى تشكيل لجان لتكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.