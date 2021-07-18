تعرف على أسعار السيارات اليوم بعد انخفاضها

شهدت أسعار السيارات اليوم انخفاضا خاصة في الإصدارات الحديثة تراوح بين 3 و10 آلاف جنيه في سعر السيارة، وذلك بسبب الإعلان عن الموديلات الحديثة 2022.

وتستعرض «الوطن»، أسعار السيارات، اليوم، والتي لم يسبق لها ترخيص من خلال نشرات المعارض، وإليك أسعار 10 سيارات «زيرو» في سوق السيارات المحلية من فئة الأتوماتيك.

أسعار السيارات اليوم:

لادا جرانتا 2022

اتوماتيك / E1

1600 CC

السعر

178,000 جنيه

شيري اريزو 5 2020

اتوماتيك / بيز لاين

1500 CC

السعر

191,400 جنيه

شيفروليه أفيو 2019

اتوماتيك / Base

1500 CC

السعر

196,000 جنيه

شيفروليه أوبترا 2021

اتوماتيك

1500 CC

السعر

197,500 جنيه

سينوفا X35 2019

اتوماتيك / Basic

1500 CC

السعر

200,000 جنيه

بروتون ساجا 2021

اتوماتيك / Premium

1300 CC

السعر

205,000 جنيه

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

اتوماتيك / Highline

1200 CC

السعر

206,500 جنيه

نيسان صيني 2022

اتوماتيك / بيز لاين

1500 CC

السعر

207,000 جنيه

جاك S2 2019

اتوماتيك / فارهة

1500 CC

السعر

210,000 جنيه

هيونداي اكسنت RB 2021

اتوماتيك / TINTED GLASS

1600 CC

السعر

215,900 جنيه

وشهد سوق السيارات دوليا، تراجعا في نسب الصادرات بالنسب للدول، حيث سجلت قيمة صادرات السيارات بمختلف علاماتها التجارية 19 مليونا و18 ألفا و437 دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنحو 20 مليونا و166 ألفًا و143 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %5.7.

وذلك بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي بلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية نحو 108 سيارات موزعة على النحو التالي؛ 84 أتوبيسًا، و24 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة.