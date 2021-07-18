تعرف على أسعار السيارات اليوم بعد انخفاضها
كتب:
أحمد عبد اللطيف
11:43 ص | الأحد 18 يوليو 2021
صورة ارشيفية
شهدت أسعار السيارات اليوم انخفاضا خاصة في الإصدارات الحديثة تراوح بين 3 و10 آلاف جنيه في سعر السيارة، وذلك بسبب الإعلان عن الموديلات الحديثة 2022.
وتستعرض «الوطن»، أسعار السيارات، اليوم، والتي لم يسبق لها ترخيص من خلال نشرات المعارض، وإليك أسعار 10 سيارات «زيرو» في سوق السيارات المحلية من فئة الأتوماتيك.
أسعار السيارات اليوم:
لادا جرانتا 2022
اتوماتيك / E1
1600 CC
السعر
178,000 جنيه
شيري اريزو 5 2020
اتوماتيك / بيز لاين
1500 CC
السعر
191,400 جنيه
شيفروليه أفيو 2019
اتوماتيك / Base
1500 CC
السعر
196,000 جنيه
شيفروليه أوبترا 2021
اتوماتيك
1500 CC
السعر
197,500 جنيه
سينوفا X35 2019
اتوماتيك / Basic
1500 CC
السعر
200,000 جنيه
بروتون ساجا 2021
اتوماتيك / Premium
1300 CC
السعر
205,000 جنيه
سوزوكي سويفت ديزاير 2021
اتوماتيك / Highline
1200 CC
السعر
206,500 جنيه
نيسان صيني 2022
اتوماتيك / بيز لاين
1500 CC
السعر
207,000 جنيه
جاك S2 2019
اتوماتيك / فارهة
1500 CC
السعر
210,000 جنيه
هيونداي اكسنت RB 2021
اتوماتيك / TINTED GLASS
1600 CC
السعر
215,900 جنيه
وشهد سوق السيارات دوليا، تراجعا في نسب الصادرات بالنسب للدول، حيث سجلت قيمة صادرات السيارات بمختلف علاماتها التجارية 19 مليونا و18 ألفا و437 دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنحو 20 مليونا و166 ألفًا و143 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %5.7.
وذلك بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي بلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية نحو 108 سيارات موزعة على النحو التالي؛ 84 أتوبيسًا، و24 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة.