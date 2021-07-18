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تعرف على أسعار السيارات اليوم بعد انخفاضها

كتب:

أحمد عبد اللطيف
11:43 ص | الأحد 18 يوليو 2021
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

شهدت أسعار السيارات اليوم انخفاضا خاصة في الإصدارات الحديثة تراوح بين 3 و10 آلاف جنيه في سعر السيارة، وذلك بسبب الإعلان عن الموديلات الحديثة 2022.

 

وتستعرض «الوطن»، أسعار السيارات، اليوم، والتي لم يسبق لها ترخيص من خلال  نشرات المعارض، وإليك أسعار 10 سيارات «زيرو» في سوق السيارات المحلية من فئة الأتوماتيك.

أسعار السيارات اليوم:

لادا جرانتا 2022

            اتوماتيك / E1

            1600 CC

 

السعر

            178,000 جنيه

 

 

شيري اريزو 5 2020

            اتوماتيك / بيز لاين

            1500 CC

السعر

            191,400 جنيه

 

 

شيفروليه أفيو 2019

            اتوماتيك / Base

            1500 CC

السعر

            196,000 جنيه

 

 

 

شيفروليه أوبترا 2021

            اتوماتيك

            1500 CC

السعر

            197,500 جنيه

 

 

 

سينوفا X35 2019

اتوماتيك / Basic

            1500 CC

السعر

            200,000 جنيه

 

بروتون ساجا 2021

            اتوماتيك / Premium

            1300 CC

السعر

            205,000 جنيه

 

سوزوكي سويفت ديزاير 2021

            اتوماتيك / Highline

            1200 CC

السعر

            206,500 جنيه

 

نيسان صيني 2022

            اتوماتيك / بيز لاين

            1500 CC

السعر

            207,000 جنيه

 

 

جاك S2 2019     

اتوماتيك / فارهة

            1500 CC

السعر

            210,000 جنيه

 

 

 

هيونداي اكسنت RB 2021    

اتوماتيك / TINTED GLASS

            1600 CC

 

السعر

            215,900 جنيه

 

وشهد سوق السيارات دوليا، تراجعا في نسب الصادرات بالنسب للدول، حيث سجلت  قيمة  صادرات السيارات بمختلف علاماتها التجارية  19 مليونا و18 ألفا و437 دولار خلال الربع الأول من عام 2021، مقارنة بنحو 20 مليونا و166 ألفًا و143 دولار في الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %5.7.

وذلك بحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي بلغ إجمالي عدد المركبات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية نحو 108 سيارات موزعة على النحو التالي؛ 84 أتوبيسًا، و24 سيارة مخصصة للأغراض الخاصة.

 

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