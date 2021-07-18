كلية تجارة جامعة بنها.. روابط إعلان النتيجة لكل الفرق

أعلنت كلية تجارة جامعة بنها، نتائج عددًا من الفرق الدراسة «انتظام وانتساب وإنجليزي»، مؤكدة أن النتائج التي تم إعلانها مبدئية وغير نهائية إلا بعد مراجعة الجامعة للنتائج، وشملت النتائج الفرق الأولى والثانية والثالثة والرابعة للعام الدراسي 2021/2020.

وتستعرض «الوطن» النتائج المختلفة لفرق كلية تجارة جامعة بنها، وروابط الحصول عليها في إطار خدماتها المستمرة لقرائها على مدار الساعة.

نتائج فرق النقل كلية تجارة جامعة بنها

أعلنت كلية تجارة بنها، اليوم، نتائج عددًا من فرق النقل من خلال رابط خدمات الطلاب، مشيرة إلى أن النتيجة مبدئية وغير نهائية إلا بعد مراجعة الجامعة، كالتالي:

- الفرقة الأولى: انتساب وانتظام وإنجليزي.

- الفرقة الثانية: انتساب وانتظام وإنجليزي.

- الفرقة الثالثة: إنجليزي على الرابط التالي من هنا.

رابط إعلان نتيجة الفرقة الثالثة انتساب كلية تجارة جامعة بنها

وأعلنت كلية تجارة بنها نتيجة الفرقة الثالثة انتساب 2021، ومنوهة أن النتيجة مبدئية وغير نهائية لحين الانتهاء من المراجعة بالجامعة من هنا.

رابط إعلان نتيجة الفرقة الثالثة انتظام كلية تجارة جامعة بنها

وإعلان نتيجة الفرقة الثالثة انتظام 2021 بكلية تجارة جامعة بنها، مؤكدة أن النتيجة مبدئية وغير نهائية لحين الانتهاء من المراجعة من هنا.

رابط إعلان نتيجة الفرقة الرابعة إنجليزي كلية تجارة جامعة بنها

وأعلنت كلية تجارة جامعة بنها نتيجة الفرقة الرابعة إنجليزي 2021، من هنا.

رابط إعلان نتيجة الفرقة الرابعة انتساب كلية تجارة جامعة بنها

وأعلنت كلية تجارة جامعة بنها نتيجة الفرقة الرابعة انتساب 2021، للاطلاع عليها من هنا.

رابط إعلان نتيجة الفرقة الرابعة انتظام كلية تجارة جامعة بنها

وأعلنت كلية تجارة جامعة بنها نتيجة الفرقة الرابعة انتظام، للاطلاع عليها اضغط هنا.

خطوات استخراج شهادة التخرج للفرقة الرابعة كلية تجارة جامعة بنها

ونوهت كلية تجارة جامعة بنها لطلاب الفرقة الرابعة عن طريقة استخراج شهادة التخرج، وطالبت الطلاب عبر منشور على صفحتها الرسمية، أنه على جميع الطلاب المقيدين بالفرقة الرابعة للعام الجامعي 2020/2021، سرعة التوجه للكلية لسداد جميع الرسوم المستحقة عليهم لطباعة إخلاء الطرف واعتماده تمهيدا لاستخراج الشهادات.

وسداد الرسوم من سنوات سابقة يكون من خلال الدفع بالفيزا داخل الكلية.

سيتم استخراج بيانات نجاح فقط للطلاب الذكور من مواليد النصف الأول من العام موجه لمنطقة التجنيد التي يحددها الطالب، وأن سداد رسوم الشهادات وبيان النجاح من خلال خدمة فوري، وتبلغ قيمة شهادات التخرج نحو 850 جنيهًا وبيان النجاح 100 جنيه.