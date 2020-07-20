"الجيزاوي" يتفقد امتحانات الدراسات العليا بـ"تجارة بنها"

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، امتحانات الدراسات العليا بكلية التجارة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد سعيد بسيوني، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سامي غنيمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور محمد خليل وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومصطفى أبو الدهب مدير عام الكلية .

وتفقد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا قاعات الامتحانات والمدرجات، كما تفقد الإدارة الطبية للتأكد من وجود الأطباء والممرضين للتعامل مع الحالات الطارئة .

وقال الجيزاوي إن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.