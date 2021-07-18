«الجيزاوي» يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بهندسة بنها

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعارف سليمان، عميد الكلية، وشيرين شوقي، أمين عام الجامعة، وأيمن بيومي، أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ووكلاء الكلية.

كما تفقد «الجيزاوي» مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية، والتي تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وفي نفس السياق، تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا، المرحلة الأولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا، يرافقه الدكتور أيمن الشهابي، عميد الكلية، والوكلاء، كما شملت الجولة تفقد أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وأستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، بحضور الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبد الحق، عميد كلية التربية، والوفد المرافق.

جاء ذلك على هامش مناقشة الدكتور الضويني، رسالة دكتوراه بكلية التربية بجامعة بنها، عن استخدام المدخل المنظومي في تدريس فقه المواريث على تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات حل المسائل الإرثية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية.

من جانبه أعرب الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، عن سعادته بتواجده في جامعة بنها، ومناقشته رسالة الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المقدمة من الباحث هاني عوده عواد، مدير عام إدارة الجامع الأزهر الشريف.