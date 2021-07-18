إزاي تستقبل وتبعت عيدية كاش من بنك القاهرة؟

تحرص البنوك على إرضاء عملائها من خلال تقديم باقات متنوعة لهم كتقديم خدمات إلكتورنية، وذلك لتسهيل الأمر في ظل استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتظار الموجة المقبلة، ومن بين تلك الخدمات محفظة قاهرة من بنك القاهرة والتي تتيح خدمة إرسال واستقبال العيدية كاش.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كيفية وتفاصيل إرسال واستقبال العيدية كاش من خلال محفظة قاهرة من بنك القاهرة، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

ووفقا لما أعلنه بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إمكانية إرسال واستقبال العيدية لأي شخص عبر محفظة قاهرة كاش بكل سهولة ومن أي مكان، في إطار حرص البنك على التيسير على عملائه في عيد الأضحى للقيام بكل معاملاتهم البنكية والمالية من خلال خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت والهاتف المحمول.

طريقة الاشتراك في محفظة قاهرة كاش لإرسال العيدية

- يتيح بنك القاهرة الاشتراك في التطبيق عبر فروع البنك.

- كما يتيح البنك إمكانية التقديم أونلاين عن طريق موقع البنك أو بتحميل وتفعيل تطبيق المحفظة على الموبايل، وتتحدد خطوات الاشتراك وتفعيل محفظة «قاهرة كاش» أونلاين فيما يلي:

- حمل تطبيق المحفظة من Google Play أو App Store.

- اختر «create account».

- سجل البيانات المطلوبة ووافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على «register».

- سيتم استلام رسالة بكود التفعيل، أدخل الكود واضغط على «submit».

- أنشئ رقما سريا للمحفظة.

- بعدها سيتم تفعيل التطبيق بنجاح.

- اكتب الرقم السري، واستمتع بالخدمة.

مزايا محفظة قاهرة كاش المقدمة من بنك القاهرة

تتيح المحفظة العديد من المزايا للعملاء سواء كانوا عملاء لدى البنك أم لا، إذ تقدم المحفظة إمكانية التسوق عبر الإنترنت باستخدام البطاقات الافتراضية والدفع بتقنية QR code، وتتحدد مزايا المحفظة الإلكترونية من بنك القاهرة فيما يلي:

- الشراء أونلاين باستخدام البطاقات الافتراضية.

تحويل الأموال من المحفظة لأي محفظة أخرى.

- الخدمة متوفرة للعملاء وغير العملاء بالبنك.

- إمكانية السحب والإيداع من ماكينات ATM.

- دفع فواتير: الموبايل، الإنترنت، المرافق الحكومية، فواتير المرور.

- متاح بها خدمات فوري لدفع فواتير الموبايل، الإنترنت، الكهرباء، الغاز، المياه.

- إمكانية استخدام المعاملات باستخدام رمز الاستجابة السريع Code QR.

- يمكن ربطها ببطاقات (Debit) بطاقة الخصم المباشر، (Credit) بطاقة الائتمان، (Prepaid) بطاقة مدفوعة مقدمًا.