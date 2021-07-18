صبا مبارك تدعم ياسمين عبد العزيز: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة»

تمنت الفنانة صبا مبارك الشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، بعد إجرائها عملية جراحية، حيث كتبت «صبا» عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك»: «ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة يا ياسمين».

وائل عبدالعزيز يكشف التطورات الصحية لشقيقته

كشف الفنان وائل عبد العزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدًا أن حالتها الصحية خطرة، بعدما خضعت لجراحة مساء أمس، السبت، ومطالبًا جمهورها بالدعاء لها.

وكتب «عبد العزيز»، منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «صباح الخير.. أنا كل اللي هقدر أقوله دلوقتي ادعو لياسمين حالتها خطرة».

أحمد العوضي يكشف التطورات الصحية لياسمين عبد العزيز

وطلب زوج ياسمين عبد العزيز، الفنان أحمد العوضي، من الجمهور الدعاء لزوجته، بعد دخولها غرفة العمليات، وكتب أحمد العوضي: «يمكن ببان قدامكم دايما قوي.. لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان علي وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا.. أنا ضعيف جدا من غيرك، إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة، أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه، بس انتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتنفذيه».

وأضاف: «أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة، وأنا دلوقتي مش قوي زي ما أنتي بتشوفيني، أنا دلوقتي ضعيف جدا.. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما أنتي بتاخدي قوتك مني، أنا كمان باخد قوتي منك».

واختتم أحمد العوضي: «قومي عشان أنا بحبك، بحبك أكتر بكتير من كل الكلام اللي أنا كتبته، أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا، أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي، أنا بحبك، ادعولها تقوم بالسلامة زي ما أنتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق، هي دلوقتي محتاجة دعواتكم».