منها إحمرار العين المستمر.. 9 علامات تكشف تعاطي ابنك للمخدرات

أكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، على أهمية دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل ظاهرية تتمثل فيما يلى:

- احمرار العين المستمر.

- عدم اللامبالاة.

-اختفاء مبالغ مالية من المنزل.

-عدم الاتزان.

- قلة الاستيعاب.

- تغيير الأصدقاء.

- الانفعال الشديد والغضب.

- الهدوء والانطواء.

- في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها.

عثمان: 33% بدأوا التعاطى من سن 20 سنة حتى 30 سنة

ولفت عمرو عثمان، فى بيان صادر عن الصندوق، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 6 أشهر الماضية، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، مؤكدا أن 46.87% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة، و33% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة نسبه 14.30%.

وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الحشيش احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 45.87%، فى حين يأتي تعاطى الهيروين فى المرتبة الثانية بنسبة 36.88%، يليه الترامادول بنسبة 20.22%، والأستروكس والفودو بنسبة 11.86%، بجانب التعاطي المتعدد.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه، يليه الأم ثم الأشقاء، وذلك نتيجة التفاعل الكبير مع الإعلان الأخير الذى أطلقه الصندوق لتوعية الشباب والفتيات بأضرار الإدمان، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى، ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة.

وأكد أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق (16023)، خلال الـ ‪6‬ أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألفا و540 مريضا، ترددوا على 27 مركزا علاجيا شريكا مع الخط الساخن، بـ 17 محافظة حتى الآن.