ضربة موجعة لتجار الكيف في العيد.. ضبط 100 طربة حشيش بـ700 ألف جنيه

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة الجمالية بالدقهلية، تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة دكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، جرى استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، وعُثر بحوزتهما على (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالي –2 هاتف محمول- سلاح أبيض)، وبمواجهتها اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (700٫000– سبعمائة ألف جنيه تقريباً)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.