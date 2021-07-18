هاني يونس في بث مباشر من العلمين الجديدة: «المصريين بيعملوا عظمة»

بث هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، «فيديو لايف» عبر صفحته الشخصية، من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «صباح الجمال والإنجاز، نحن هنا في مدينة العلمين الجديدة، رئيس الوزراء اليوم في جولة بالمدينة».

وأضاف لمستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: «أقف هنا في الدور الـ44، وهو آخر دور في أحد أبراج المدينة، يمكننا متابعة روعة وجمال المشهد، مفيش في الكون زي مياه العلمين».

وتابع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ المدينة فيها كل أنواع السكن، بداية من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والإسكان المتوسط سكن مصر، والإسكان فوق المتوسط، والإسكان الفاخر: «كله موجود، النهاردة يوم جميل وطويل، إجازة، اتسلوا معانا بإنجاز جديد للدولة المصرية بقيادة رئيسها اللي مبينامش».

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة.