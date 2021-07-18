رئيس التحرير

محمود مسلم

هاني يونس في بث مباشر من العلمين الجديدة: «المصريين بيعملوا عظمة»

كتب:

شريف سليمان
01:12 م | الأحد 18 يوليو 2021
مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة

بث هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، «فيديو لايف» عبر صفحته الشخصية، من زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «صباح الجمال والإنجاز، نحن هنا في مدينة العلمين الجديدة، رئيس الوزراء اليوم في جولة بالمدينة».

وأضاف لمستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: «أقف هنا في الدور الـ44، وهو آخر دور في أحد أبراج المدينة، يمكننا متابعة روعة وجمال المشهد، مفيش في الكون زي مياه العلمين».

وتابع المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ المدينة فيها كل أنواع السكن، بداية من الإسكان الاجتماعي والإسكان المتميز والإسكان المتوسط سكن مصر، والإسكان فوق المتوسط، والإسكان الفاخر: «كله موجود، النهاردة يوم جميل وطويل، إجازة، اتسلوا معانا بإنجاز جديد للدولة المصرية بقيادة رئيسها اللي مبينامش».

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة العلمين الجديدة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. مدبولي يتفقد مشروعات العلمين الجديدة اليوم

إنجاز يسابق الزمن بمواصفات عالمية.. جولة في مدينة العلمين الجديدة

رئيس العلمين الجديدة يعلن موعد تسليم وحدات «داون تاون»

نائب رئيس العلمين الجديدة: المدينة لكل فئات الشعب وأرض الفرص الواعدة

800 مليون جنيه استثمارات في محطة معالجة مياه العلمين الجديدة

رئيس جامعة العلمين الجديدة: نستوعب 25 ألف طالب وسندرس 30 برنامجًا