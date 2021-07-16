800 مليون جنيه استثمارات في محطة معالجة مياه العلمين الجديدة

قال المهندس أحمد حمدي، نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة، إن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة تبلغ قدرتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المفترض أن تغذي 4 آلاف فدان بمياه الزراعات على أعلى مستوى من الأمان، ويعمل بها 400 مواطن ما بين عمال ومهندسين ومسؤولين، باستثمارات قدرها 800 مليون جنيه في العامين الماضيين.

وأضاف حمدي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم الإعلاميين هدير أبو زيد أحمد عبد الصمد: «بدأنا العمل في منتصف عام 2019 ونسبة الإنجاز 75% وسننتهي من الأعمال الإنشائية بنهاية هذا العام، حيث أن التوريدات موجودة بنسبة 95%، كما تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالكامل تقريبا».

من جانبه قال وائل لطفي، استشاري مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة العلمين الجديدة، إن محطة المعالجة ثلاثية وتعتمد على أحدث معايير نظم المعالجة التكنولوجية العالمية وتتكون من نحو 32 خزانا ومبنى خدميا وإداريا وتعتمد في مرحلة المعالجة الأولية على حجز الشوائب من خلال مبنى المصافي الذي يفصل الشوائب الكبيرة والصغيرة وحجز الزيوت والرمال من خلال مبنى المصافي، ثم بعد بعد ذلك تمر على خزانات الترسيب الابتدائي، وتمر على خزانات التهوية لإمدادها بالهواء اللازم لتوريد البكتيريا التي تتغذى على الموجود في الخزان.

وقال المهندس أسامة فاروق، مدير مشروع مخطة معالجة مياه الصرف، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يامصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من داخل مدينة العلمين الجديدة وتقديم هدير أبو زيد وأحمد عبدالصمد، إن هذا المشروع يجري تدشينه على أعلى مستوى «حتى سنوات قليلة كنا نستخدم نظام المعالجة الثنائية، وأصبحنا نستخدم اليوم نظام المعالجة الثلاثية التي تمنح درجة نقاء أكبر للمياه منعا لتلويث البيئة والحفاظ على المزروعات، من خلال الإضافات الكيميائية نحافظ على سلامة العاملين بالمشروع».

ويقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي أحمد عبد الصمد، حلقة جديدة، من داخل مدينة العلمين، وذلك صباح الجمعة.

وتتناول الحلقة آخر المستجدات من داخلها، ومتابعة الجهود والإنجازات والمشروعات التي تم إنجازها، من خلال إجراء لقاءات مع عدد من الشخصيات على الهواء، واستعراض عدد من التقارير من أرض الواقع، في حلقة تمتد لـ 3 ساعات على الهواء مباشرة.