حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 19-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصيته مُتحمسة ويحب أن يخوض تجارب جديدة وخارجة عن المألوف، ويحب كذلك خوض الأحاديث والنقاشات مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزل الصحة يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم، فقط حافظ على الكتمان واحمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

فينوس والمريخ داعمان ويدفعانك نحو الاستمتاع بوقتك وبتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجم العالمي جوني ديب، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يونيو.