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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:35 ص | الجمعة 16 يوليو 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

مولود برج الجوزاء يعرف عنه أنّه متقلب المزاج، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

تعمل بحماس.. كما أنّ أفكارك وأولوياتك المرتبة تساعدك على الإقناع والتأثير.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعدك بالرومانسية وتساعدك بصيرتك أن تعرف من يحبك.

من ابرز مشاهير برج الجوزاء لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح ويوافق تاريخ ميلاده 15 يونيو.

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