رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الخميس 15 يوليو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

مولود برج الجوزاء مرح ويحب البهجة ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزًا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة. 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم الأربعاء 14-7-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا