حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء مرح ويحب البهجة ولديه عدد كبير من الأصدقاء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء مهنيًا

القمر معاكس في منزل العائلة مما يجعلك متحفزًا، حاول أن تتحكم في انفعالاتك وعنادك وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء عاطفيًا

انتبه اليوم ولا تدع شعورك بالملل يجعلك تهدم روابط متينة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.