«الفضاء المصرية» تستضيف رؤساء 5 وكالات فضاء أفريقية الأسبوع المقبل

تستضيف وكالة الفضاء المصرية، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الأفريقية من المهندسين المتخصصين، ومتدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الأفريقي، لمدة أسبوعين على التوالي، لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، بداية من الأحد 25 يوليو حتى الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة.

وكشفت وكالة الفضاء المصرية، عن أنّّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يحضر فعاليات الافتتاح، رفقة محمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ورؤساء وممثلي وكالات الفضاء للدول الأفريقية الخمس: غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا، ومتدربين من دول الاتحاد الأفريقي، فضلا عن عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية بالموضوع.

وأوضحت الوكالة أنّ التدريب يتميّز بأنّه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة للمرة الأولى على مستوى القارة الأفريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية، من خلال توفير الفرصة لممارسة عملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء، وتشمل التخصصات الهندسية: «الاتصالات، البرمجيات، الميكانيكا، الاختبارات، والتجميع، والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي»، كما يهدف التدريب إلى بناء القدرات الأفريقية التي تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

ويأتي التدريب بحسب وكالة الفضاء المصرية، تحت إطار قمر التنمية الأفريقي، والذي جرى الإعلان عنه من قبل وزير البحث العلمي عام 2019، وجرى الاتفاق على بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نظري وعملي للفرق من تلك الدول.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الوكالة ستنظم في مصر برنامجا تدريبيا وبناء قدرات لـ18 باحثًا أفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، في إطار دعم وتنشيط وتعزيز العلاقات الأفريقية في مجال تقنيات الفضاء.

ولفت وزير التعليم العالي، إلى أهمية بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء، ما سيكون مفيدًا لجميع الأطراف، ويساعد على استقرار البلدان الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة، مشيرُا إلى أنّ مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية، خاصة لمواجهة تحديات تاثيرات تغير المناخ.

وتابع أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي عام 2019 التزامنا بهذا التعاون، لافتًا إلى أنّنا اعتمدنا الكثير من الإجراءات في المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة في المدارس والجامعات، وتشجيع البحث العلمي في مصر.