محافظ الجيزة يقود حمله لإعادة الانضباط بشارع ناهيا ببولاق الدكرور

قاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملة مكبرة، لإعادة الانضباط بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور، شملت رفع كافة التعديات على الطريق العام من إشغالات للمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، وتنظيم تواجد مواقف السرفيس بمحيط مواقع أعمال محور الفريق كمال عامر (ترعه الزمر) وتقاطعه مع شارع ناهيا، وذلك لتحسين الحركة المرورية وضبط مخالفات السيارات.

تخصيص عمال نظافة ودوريات لمنع تكرار التعديات

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتحسين الحالة العامة لكوبري المشاة بناهيا، وإزالة أي إشغالات للباعة الجائلين، وإضاءته بالشكل اللائق، ورفع أي مخلفات بمحيطه، وتخصيص عمال نظافة ودوريات للإشغالات للمرور الدوري لمنع تكرار التعديات.

ووجه المحافظ رئيس حي العجوزة، بإزالة شادر لبيع الأضاحي مقام بالمخالفه بالشارع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تسهيل الحركة المرورية بالقطاعات الحيوية

وشهدت جوله المحافظ، التي رافقه خلالها اللواء محمد الكيلاني، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تفقد عدد من المواقع المحيطة بالأعمال الإنشائية الخاصة بمحور الفريق كمال عامر، بمناطق الزمر وناهيا للوقوف علي عدد من الإجراءات لتسهيل الحركة المرورية بتلك القطاعات الحيوية وإزالة أي معوقات.

ورافق المحافظ خلال الجولة، عدداً من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش والسرفيس والنظافة ورؤساء أحياء شمال والعجوزة وبولاق الدكرور والدقي.

توقيع الغرامات على المخالفين

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي بالطرق العامة والشوارع، والتعامل الحازم بإزالة الشوادر المخالفة وتوقيع الغرامات على المخالفين.

فيما قام حي بولاق الدكرور بإزالة شادر أنشئ لبيع الأضاحي تابع لمحل جزارة بشارع كفر طهرمس بجوار حى الهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.