10 وظائف للعمل في السودان من بينها مهندس بحري ومحاسب

طرح موقع «فرصنا»، المعني بتوفير حركة الوظائف الشاغرة عددًا من المهن للعمل خارج مصر ومن بينها فرص للعمل في السودان، تستعرضها «الوطن»، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تفاصيل وظائف العمل في السودان

وتنوعت وظائف العمل في السودان بين مهندس ومحاسب ومدير مبيعات، على النحو التالي:

وظيفة مهندس صيانة بحرى

اسم الشركة: ان ام تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 32 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مسئول مبيعات داخلية

اسم الشركة: برايم جروب.

مقر العمل: المنشية - أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الازاريطة - الإسكندرية.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس مدير صيانة بحرى.

اسم الشركة: ان ام تي.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: -‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 33- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال «كلية الهندسة - هندسة القوى الميكانيكية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: كاش كول المصرية للمدفوعات الإلكترونية .

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الإبراهيمية - الازاريطة - الإسكندرية .

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2500 جنيه مصري.

وظيفة أمين خزينة

اسم الشركة: سمارت جروب.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - أبو قير - الابراهيمية - الازاريطة - الإسكندرية .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسب عام

اسم الشركة: سمارت جروب .

مقر العمل: أبو قير - الإبراهيمية - الازاريطة - الانفوشى - الإسكندرية .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22- 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات جملة

اسم الشركة: مجموعة ايمن شاهين.

مقر العمل: الراس السودة - الإسكندرية.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24- 36 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2300 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2830 جنيه مصري.

وظيفة سنيور مهندس مبيعات زراعي

اسم الشركة: هنتر.

مقر العمل: أمبروز ومحرم بك - ابو قير - الابراهيمية - الازاريطة - الإسكندرية.

سنين الخبرة: 3-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مندوب مبيعات خارجية

اسم الشركة: جرين ابل.

مقر العمل: أبو قير - الابراهيمية - الازاريطة - الانفوشى - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 15 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 33 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات «فوق متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 2000- 2600 جنيه مصري.

وظيفة عاملات نظافة بالمنازل

اسم الشركة: شركة لهلوبة للخدمات المنزلية.

مقر العمل: ابو قير - الابراهيمية - الازاريطة - الانفوشى - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 39 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة فنى انتاج

اسم الشركة: Confidential .

مقر العمل: الرأس السودة - الإسكندرية .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 19 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات «متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.