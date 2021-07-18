«الدم بقى ميه».. أخ يقتل شقيقه بوابل من الرصاص في قنا

لقي شاب مصرعه بطلق ناري، اليوم الأحد، على يد شقيقه في قرية الجبلاو، التابعة لدائرة مركز قنا، جنوب المحافظة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بمقتل «عبد الحميد.أ»، 40 عامًا، المقيم بنجع الشيخ حسين، بقرية الجبلاو؛ إثر إطلاق وابل من الطلقات النارية صوبه.

جثة غارقة في الدماء

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز قنا، إلى مقر الواقعة، ووجدت القتيل غارق في دمائه، وفرضت كردونًا أمنيًا حول البيت، الذي شهد الواقعة، وجار إتمام التحريات النهائية.

التحريات: الأخ قتل شقيقه بالنار

وبحسب مصدر أمني، إن التحريات الأولية أكدت أن مرتكب الواقعة «شاذلي» 38 عاما، شقيق المجني عليه، حيث حدثت بينهما مشادات على خلافات أسرية ومادية، قام على إثرها المتهم بقتل شقيقه بطلقات نارية أودت بحياته.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى محل البلاغ ونقلت جثة المجني إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وجار القبض على المتهم واستكمال التحقيقات في الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة، التي طلبت من مفتش الصحة مناظرة الجثة.

وقال شهود عيان لـ«الوطن»، أنهم فوجئوا بأصوات طلقات نارية في منزل الواقعة، فأسرعوا نحوه ليجدوا جثة غارقة في الدماء، وتم استدعاء الشرطة التي تولت الأمر.