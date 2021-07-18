من هو الشيخ حاتم الحوينى بعد أزمته مع أشرف زكي.. «‎سلفي ورجل أعمال‎»

تصدر اسم حاتم الحويني فجأة وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن عدد من منصات الأخبار على خلفية التغريدة التي كتبها دعما للفنانة حلا شيحة في أزمتها مع الفنان تامر حسني، حيث وصف الفن بـ«الهابط والساقط والسافل ومستنقع الفجور»، على حد زعمه، وفي هذا التقرير نجاوب على سؤال من هو الشيخ حاتم الحويني، بعد إثارته للجدل مؤخراً، وأبرز محطات حياته ومواقفه.

من هو الشيخ حاتم الحويني؟

وعلى الرغم من عدم توافر معلومات كافية عن تاريخ الرجل للإجابة عن سؤال من هو الشيخ حاتم الحويني، لكن بالاستعانة بموقع والده الرسمي أبو اسحق الحويني يمكن سرد معلومات رئيسية منها:

1- هو نجل الشيخ السلفي أبو اسحق الحويني عالم الحديث.

2- وُلِد الشيخ الحويني ( بقرية حُوَين،) بمحافظة كفر الشيخ.

3- الشيح حاتم الحويني واحد من 12 ابنا وبنتا للشيخ الحويني، حيث أنه شقيق لخمسة ذكور و6 إناث.

4- يكني بأبي يوسف حاتم بن اسحق الحويني.

5- تخرج في كلية الشريعة جامعة الأزهر.

6- قال موقع الحويني إن الشيخ حرص على تعليم كل أبنائه في المؤسسة الأزهرية، وعلى سبيل المثال: تخرجت ابنته الكبرى أم الفضل سلمى بنت أبي إسحاق في كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر، وكذا أخواها أبو يوسف حاتم بن أبي إسحاق في كلية الشريعة، وأبو يحيى هيثم بن أبي إسحاق في كلية أصول الدين قسم الحديث النبوي، وغيرهم من أبناء الشيخ، حفظه الله في دينه ونفسه وولده.

7. يقول حاتم الحويتي عبر صفحته الرسمية في تعريفه بنفسه بأنه «طالب علم ورجل أعمال»، وأنه يعمل مع والده أبي إسحاق الحويني في تحقيق تراث الأمة، حسب قوله.

8. بعيدا عن العلم الشرعي، يعمل حاتم الحويني في مجال التجارة وأسس حاتم الحويني شركة Metal Glass للاستيراد والتصدير.

أزمة حاتم الحويني ورد فعل أشرف زكي

وبعيدا عن موضوع من هو الشيخ حاتم الحويني، فقد تصدر اسمه في الأزمة الأخيرة الخاصة بحلا شيحة حيث طالب نجل أبو إسحاق الحويني أشرف زكي نقيب الممثلين بالتوبة كما فعلت حلا شيحة، خاصة أنه وصل لعمر 60 عاما مستشهدا أيضا بآية قرآنية.

يأتي ذلك قبل أن يحذف الشيخ حاتم الحويني، نجل الشيخ السلفي أبو إسحاق الحويني، المنشور الذي هاجم فيه أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في أعقاب إعلان نقيب المهن التمثيلية، أنه سيقاضي حاتم الحويني، بسبب ما كتبه الأخير.

محمد حسنين يعقوب

وبالإضافة إلى الإجابة عن سؤال من هو الشيخ حاتم الحويني فقد ذكر الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية الذي يذاع على قناة mbc مصر، عقب إدلاء الشيخ محمد حسين يعقوب بشهادته في قضية خلية داعش إمبابة، تغريدة للشيخ حاتم الحويني، ذكر أديب أنه قال فيها الآتي:

الشريعة أقرت نموذج عمار بن ياسر رضي الله عنه عند سبه للنبي بإكراه المشركين، وقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تجد قلبك؟، قال مطمئنا بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، وهذا في الكفر فما بالكم بما هو دونه، وأيضا أقرت نموذج بلال بن رباح رضي الله عنه فلا تضيقوا وتحجروا واسعا رحمكم الله.

وبالعودة لموضوع من هو الشيخ حاتم الحويني فقد أنشأ صفحة رسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قال فيها:

أنشأت هذه الصفحة للتواصل الدعوي مع أحبابي الكرام ، وشعارنا القران والسنة بفهم سلف الأمة ، يارب لا تجعل جزائي سمعة .معلومات إضافية، صفحة دعوية.. تتبني الطرح الراقي، وتساعد على ترسيخ الأخلاق والقيم في المجتمع المسلم والإنساني، مبنبة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.