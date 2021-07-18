«صناع الخير»: كشف مجاني على أمراض العيون لـ1000 مواطن ضمن «حياة كريمة»

أعلنت مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، نجاحها في الكشف على عيون أكثر من ألف شخص من سكان الشرقية والفيوم، خلال أسبوع، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه في إطار مبادرة «عنيك في عنينا» تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جرى تنظيم قافلتين طبيتين متخصصتين في مجال أمراض العيون بقرية نجيب المغربي مركز طامية بمحافظة الفيوم، وقرية ميت ربيعة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

أمراض العيون

وأشار عبدالفتاح، إلى أن القافلة الأولى وقعت الكشف على عيون 375 من أهالي قرية ميت ربيعة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والقرى المجاورة لها، وتقديم العلاج لـ180 مريضا، وتشخيص احتياج 137 مواطنا لنظارات طبية، واحتياج 55 مواطنا لجراحات عيون مختلفة، تمهيدا لعمل النظارات وإجراء العمليات قريباً.

وفي القافلة الثانية، جرى الكشف الطبي على عيون 625 مواطنا من أهالي قرية نجيب المغربي بمركز طامية في محافظة الفيوم، والقرى المجاورة لها، وتقديم العلاج لـ362 وتشخيص احتياج 195 مواطنا لنظارات طبية، وتشخيص احتياج 97 آخرين لجراحات عيون مختلفة، مؤكدا أن جميع الخدمات الطبية التي تقدمها «صناع الخير» تكون بالمجان تماماً.

وكشف المدير التنفيذي للمؤسسة، عن أن «صناع الخير» مستمرة فى حربها على العمى، وستستأنف بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة، قوافلها الطبية الموسعة للكشف على أمراض العيون، وتوزيع النظارات وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي يثبت احتياجها لها.