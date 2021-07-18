الكشف على 219 حالة بقافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بسانت كاترين

قام اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، يرافقه الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بجولة تفقدية فعاليات القافلة الطبية لتابعة لمبادرة «حياة كريمة» بالطرفة بمدينة سانت كاترين، لمتابعة سير العمل بالقافل.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن هذه القافلة تعد استمرارًا لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» بمحافظة جنوب سيناء، لانطلاق القوافل الطبية المجانية لخدمة أهالي وديان ومدن المحافظة.

وأكد أن القافلة شهدت إقبال من قبل المواطنين، وتردد عليها 219 مريض، وجرى تحويل 23 حالة لعيادات بالمستشفيات في القاهرة، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة لـ40 مريضا، وعمل الأشعة لعدد 6 مرضى، وشهدت عيادة الأسنان تردد 15 مريضا.

وأكد استمرار القوافل الطبية المجانية بجميع مدن ووديان المحافظة، للوصول إلى المواطنين في الأماكن الصعب الوصول إليها.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيجري وقف العمل بمراكز التطعيم على مدار يومين إعتبارًا من غدًا الإثنين وحتى أول أيام عيد الأضحى، ومن المقرر أن يجري استئناف العمل بمراكز التطعيم بداية من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن أكثر من 60 ألف مواطنًا بجنوب سيناء تلقى لقاح كورونا، في اليوم الأول، مع تسجيل كافة البيانات للمواطنين وتحديد موعد الجرعة الثانية لهم.

رافق السكرتير العام في جولته كلاً من الدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، و اللواء طلعت العناني, رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور محمد قابل مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة.

جدير بالك أنه جرى تشغيل 9 مراكز للتطعيم بجميع مدن المحافظة، لتطعيم المواطنين باللقاح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg، وهي المركز الطبي بمدينة رأس سدر، ومستشفى أبورديس المركزي لخدمة المواطنين بمدن أبو زنيمة وأبورديس، ومقر حزب مستقبل وطن بمدينة طور سيناء، ويجري التطعيم بمدينة شرم الشيخ داخل ثلاثة أماكن، هي مستشفى شرم الشيخ الدولي، وبنك الدم الإقليمي، وفندق أيلاند جاردن، ومركز طب الأسرة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع لاستقبال أهالي مدن نويبع وطابا، وفي مدينة سانت كاترين يجري تلقي اللقاح بمستشفى سانت كاترين المركزي.